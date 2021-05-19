Çin'in güneyindeki Shenzhen şehrinde bulunan 70 katlı bir gökdelen, sallanmaya başlaması nedeniyle tahliye edildi.

Teknoloji merkezi olan SEG Plaza ve çevresinde binlerce kişi hızla bölgeden uzaklaştı.

Shenzhen yetkilileri, yaptıkları analiz sonucu herhangi bir sismik olay görülmediğini açıkladı. Ancak sallantının nedeni bulunamadı.

20 yıllık binanın yüksekliği 300 metreden daha fazla. İçinde pek çok iş yeri ve yukarısında helikopter pisti bulunuyor.