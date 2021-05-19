İki yıl önce 13'üncü yüzyıldan kalma ünlü Notre Dame Katedrali'ni kasıp kavuran yangın, katedralin çatısındaki yaklaşık 300 tonluk kurşun panelleri eritti ve metal parçacıkları şehrin geniş alanlarına yayıldı.

Yangın sonrası katedralin temizliği için deterjanı, aktif maddeyi ve kullanılacak kimyasalı daha etkili hale getirecek "ultra yüksek basınç" yöntemi kullanıldı. Ancak son yapılan testler temizliğin yeterince etkili olmadığını ortaya çıkardı.

Katedralin önündeki meydanda Paris için normal seviyelerden daha yüksek kurşun tozu konsantrasyonları görüldü.

Polis departmanı meydanı halka kapatarak şerit çekti. Bazı okullar kapatıldı.

Katedralin onarım çalışmalarının Paris'in Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacağı 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.