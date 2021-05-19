ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), havacılık sektöründe karbon salınımının azaltılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız verecek.

Bu kapsamda gelecek yıl, California'daki Mojave çölünde, yeni nesil elektrikli uçaklarla ilgili çalışmalarda aşama kaydedilmesi planlanıyor.

Hava araçlarının jet yakıtından ziyade bataryalarla çalışmasını sağlamak için şirketlerle iş birliği yapan NASA, elektrikli uçuşların gelecek 15 yıl içerisinde aşamalı gerçekleştirilmesini hedefliyor.

NASA'nın Glenn Araştırma Merkezinde görevli Jim Heidmann, "Endüstri, elektrikli uçak fikriyle alay ediyordu ancak artık durum böyle değil, çok ilgililer" diye konuştu.

Şu an için bir Boeing 737 tipi uçağın elektrik kaynağıyla uçabilmesi için kendi büyüklüğünde bir bataryaya sahip olması gerekiyor. Bunun mümkün olmadığını söyleyen Heidmann, ağırlık faktörünün uçaklar için arabalarınkinden daha önemli olduğunu ifade etti.