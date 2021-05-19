Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AFP
'AB, tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açacak'
AFP ajansı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarının koronavirüse karşı "tamamen aşılanmış" kişilere açılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
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Etiketler: Avrupa Birliği Koronavirüs Aşısı
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