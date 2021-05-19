Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) bir kez daha Filistin gündemiyle toplanıyor.

Nijer ve Cezayir’in başvurusu sonrası, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır Genel Kurul’u toplayacağını açıkladı.

Volkan Bozkır başkanlığında gerçekleşecek toplantı, BM Genel Merkezinde yapılacak.

Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak

İsrail’in Gazze’ye acımasız saldırıları ve Doğu Kudüs’te Filistinliler’in Yahudi yerleşimcilerce evlerinden zorla çıkarılması görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı toplantı sırasında dünyanın dikkati genel kurul salonunda olacak.

4 toplantıdan da sonuç alınamadı

Birleşmiş Milletler’in 200’e yakın üyesinin toplantı ile İsrail'e güçlü mesaj vermesi bekleniyor.

Teşkilatın kararları bağlayıcı organı BM Güvenlik Konseyi'nin, 5 ülkenin vetoları nedeniyle etkisiz kaldığı biliniyor. Şimdiye kadar Konseyde biri açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı.

ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail’in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi.