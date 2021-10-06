İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Partinin Manchester kentinde düzenlenen yıllık konferansında ülkenin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brexit’in verdiği özgürlükleri "farklı şeyler yapmak için" kullanacaklarını ifade eden Johnson, Brexit’in AUKUS anlaşmasının imzalanmasına izin verdiğini aktardı.

“ABD ve Avustralya’yla serbest ticaret konularında ayağa kalkmak için bir araya geldik”

Johnson, AUKUS anlaşmasının AB dışında neler başarabileceklerinin önemli bir örneği olduğunu, ülkesinin ABD ve Avustralya’yla demokrasi ve serbest ticaret konularında "ayağa kalkmak" için bir araya geldiğini söyledi.

Yasa dışı göçü ve "ölümcül insan ticaretini" engellemek için tüm tedbirleri alacaklarını belirten Johnson, çevirmenler de dahil toplam 20 bin Afgan'ı ülkeye kabul edecekleri bilgisini paylaştı.

"İngiltere, ülkenin tarihini yeniden yazmaya çalışan bir kültürün tehdidiyle karşı karşıya"

Konuşmasında Winston Churchill gibi ülkenin önemli tarihi kişiliklerine ve değerlerine yapılan saldırıları da eleştiren Johnson, önce bunları görmezden geldiğini ancak daha sonra birilerinin "ülkenin tarihini yeniden yazmaya çalıştığını" fark ettiğini vurguladı.

Johnson, "hiçbir şey bilmeyen, ülkenin geleneklerine ve kurumlarına saldıran bir kültürün tehdidiyle" karşı karşıya olduklarını ve ülkenin tarihini savunmaya devam edeceklerini söyledi.