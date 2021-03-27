Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Johnson'ın Biden ile görüşmesinde iklim değişikliği, yeni tip koronavirüsle mücadele, İran ve Çin konuları ele alındı.

Salgınla mücadeleye ilişkin fikir alışverişinde bulunan iki lider, ülkelerinde koronavirüs aşısının dağıtımı konusundaki son gelişmeleri paylaştı. Johnson görüşmede, aşılara küresel erişimin sağlanmasının COVID-19 salgınından çıkışın anahtarı olacağını dile getirdi.

Uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu

İki lider, 22-23 Nisan’da çevrim içi gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) ilişkin hedeflerini paylaştı.

Uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunan liderler, İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Johnson ve Biden, görüşmede Kuzey İrlanda’daki Hayırlı Cuma Anlaşması'nın korunmasına yönelik ortak taahhütlerini yineledi.

