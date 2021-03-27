Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka kaydedildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 304 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 594 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 94 bin 302'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 869 artışla 4 milyon 465 bin 956'ya yükseldi. Hastanelerde 4 bin 766'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 242 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1455 artışla 288 bin 62'ye ulaştı. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,1 oldu.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 519 bin 740'a çıktı, bunlardan 2 milyon 653 bin 261'ine ikinci doz aşı uygulandı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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