ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tartışmaya neden olan ve Georgia Valisi Brian Kemp'in dün imzaladığı yasayla ilgili açıklama yaptı.

2020 seçimlerinde rekor sayıda seçmenin oy kullandığını anımsatan Biden, Georgia'nın hem başkanlık seçimleri hem de ikinci tur Senato seçimleri sırasında önem arz ettiğini vurguladı.

"Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırıdır"

Biden açıklamada, "Georgialı seçmenlerin oy hakkını kullanmasını ve idealleri çerçevesinde kampanyaları kazanmasını kutlamak yerine, eyaletteki Cumhuriyetçiler insanların oy hakkını ellerinden almak için Amerika'ya yakışmayan bir yasaya koştu. Bu yasa, tıpkı diğer eyaletlerdeki Cumhuriyetçilerin yaptığı gibi, Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırıdır" yorumunu yaptı.

"Ahlaki sorumluluğumuz vardır"

Söz konusu yasanın, oy kullanma işlemlerini erken saate çektiğini ve böylece çalışanların oy kullanmasını zorlaştırdığını, ayrıca uzaktan oylara ciddi kısıtlamalar getirdiğini anımsatan Biden, 19. ve 20. yüzyılda siyahilere yönelik ayrımcı yasalara atıfta bulunarak, "Bu, 21. yüzyılın Jim Crow yasasıdır. Bu bitmelidir. Eyleme geçmek için anayasal ve ahlaki sorumluluğumuz vardır" mesajını verdi.

Georgia'daki tartışmalı seçim yasası gündemde

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisinde kabul edilen SB202 adlı yeni seçim yasası düzenlemesi özellikle Demokratlar ve siyahi toplum arasında eleştirilere neden olmuştu.

SB202 yeni seçim yasası, eyalette uzaktan oy kullanma için yeni seçmen belirleme şartları, eyalet yetkililerine yerel seçim kurullarını devralma yetkisi ve oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasının sınırlanması gibi değişiklikler içeriyor.