ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan olay, ülkedeki siyasi gerilimin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Yeni seçim yasasına karşı çıkan eyalet Demokrat milletvekilinin yasanın imzalandığı sırada Valinin kapısını çalmasından dolayı arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı.

Valinin kapısını çaldı, gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan video ülke genelinde tepki çekti. Demokrat eyalet milletvekili Park Cannon, Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp’in odasına girmek için kapıyı çalması üzerine polisler tarafından gözaltına alındı.

Polisin ellerini arkadan kelepçelediği Cannon, Fulton Bölge hapishanesine götürerek hakkın işlem yapıldı.

"Biz artık korku içinde yaşamayacağız"

Daha sonra serbest bırakılan 24 yaşındaki Georgia’nın en genç eyalet milletvekili Cannon, “Seçmen baskısı nedeniyle gözaltına alınan ilk Georgialı değilim, keşke son kişi olsaydım ama biliyoruz ki bu doğru değil" dedi.

“Biz artık korku içinde yaşamayacağız” diyen Cannon, eyalette artık kimsenin seçim hakkı için verdiği mücadele nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini söyledi.

Cannon'a büyük destek

Cannon’un gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, gösterdiği mücadeleye de destek mesajları yağdı.

Tartışmaların odağındaki yasa tasarısı

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisinde kabul edilen SB202 adlı yeni seçim yasası düzenlemesi özellikle Demokratlar ve siyahi toplum arasında eleştirilere neden olmuştu.

SB202 yeni seçim yasası, eyalette uzaktan oy kullanma için yeni seçmen belirleme şartları, eyalet yetkililerine yerel seçim kurullarını devralma yetkisi ve oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasının sınırlanması gibi değişiklikler içeriyor.