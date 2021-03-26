Ukrayna, Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım için önemli bir adım attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, milli çıkarları askeri tehditlerden korumayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisinin, Başkan Zelenskiy tarafından onayladığını duyurdu.

Strateji ile Rusya'nın, bazı Ukrayna topraklarındaki işgalinin sonlandırılması ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Askeri alanda bir yarış hedeflenmediği vurgulandı



Kapsamlı savunma kararının BM tüzüğündeki "her ülke saldırı karşısında kendini koruma hakkına sahip" prensibi ile uyumlu olduğu söylenen açıklamada ülkenin Rusya Federasyonu'yla askeri alanda bir yarışa girmeyi hedeflemediğinin altı çizildi.



Donbas bölgesinde çatışma

Kırım'a yönelik kritik hamlenin yapıldığı günde Donbas'tan yine çatışma haberi geldi. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığı saldırıda 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.



Saldırıda 2 askerin de yaralandığı Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı AGİT temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği vurgulandı.



Kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı



Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.



Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.