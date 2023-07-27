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Dünya
AA 27.07.2023 13:00

İngiltere 2022'de en sıcak yılını yaşadı

İngiltere'de 2022, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.

İngiltere 2022'de en sıcak yılını yaşadı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) açıkladığı iklim raporuna göre, ülkedeki aşırı sıcaklık değerleri küresel ortalamadan daha hızlı değişiyor.

Bu kapsamda geçen yıl, 19 Temmuz'da günlük sıcaklık değeri 40,3 dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2022 yılı, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.

Met Office, rekor sıcak yılın ve aşırı sıcak hava dalgalarının, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle yaşandığını tespit etti.

Rapor, 2022'nin; 2060'lara gelindiğinde ortalama sıcaklıkta, 2100'de ise "soğuk" bir yıl olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Met Office yetkilileri, aşırı sıcaklık değerlerinin ülkede iklimin hızla değiştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

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