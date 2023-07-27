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Dünya
AA 27.07.2023 12:47

ABD ve Güney Kore, Kuzey'in "siber tehditlerine" karşı toplantı düzenledi

ABD ve Güney Koreli yetkililerden oluşan çalışma grubu, Kuzey Kore'nin "siber tehditlerine" ilişkin toplantısı yaptı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey'in "siber tehditlerine" karşı toplantı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Seul'de düzenlenen toplantı, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'nin Nükleer İşlerinden Sorumlu Genel Direktörü Lee Jun-il ve ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilci Yardımcısı Jung Pak başkanlığında gerçekleşti.

Kuzey Kore'nin "siber tehditlerinin" tartışıldığı toplantıda ayrıca, "Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için gelir elde etmesini engelleme" konusunda Washington ile Seul arasındaki yakın işbirliği gibi konular ele alındı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin yurt dışında kimliklerini gizleyerek teknoloji sektöründe çalışan vatandaşları ve sanal para hırsızlığının" görüşüldüğü vurgulandı.

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Pak ve Lee'nin görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini ele aldığını bildirdi.

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Kuzey Kore bilgisayar korsanlığı faaliyetleriyle gündemde

Güney Kore, 18 Nisan'da Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubunun, 61 kurumun bilgisayarlarını hackleyerek siber saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 13 Haziran'da Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler, 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.

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