Kore Savaşı'nda ölen 7 Güney Koreli askerin naaşı, ABD'den ülkelerine getirildi

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore'ye getirilen askerlerin naaşları için Seul Hava Üssü'nde resmi tören düzenlendi.

Törene Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Güney Kore-ABD Ortak Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul LaCamera, ABD'nin Seul Büyükelçisi Philip Goldberg ve üst düzey yetkililer katıldı.

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve Amerikan askeri olduğu düşünülüp ABD’ye defnedilen 7 askerin, incelemeler sonucu Güney Koreli olduğu tespit edilmişti.

Askerlerin naaşı, 25 Temmuz'da ABD'nin Hawaii eyaletindeki Hickam Hava Üssü'nden teslim alınarak Güney Kore'ye gönderilmişti.

Güney Kore, 2012 yılından bu yana 313 askerinin naaşını teslim almıştı.​​​​​​​