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Dünya
AA 27.07.2023 12:35

Filipinler'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Doksuri Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Filipinler'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
[Fotograf: AFP]

Ülkenin kuzeyini vuran tayfundan binlerce kişi etkilenirken, çok sayıda evin çatısı uçtu.

Yetkililer, Cagayan bölgesinde yaklaşık 16 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini, bazı kasabalarda sel, bazı bölgelerde de heyelanlar meydana geldiğini açıkladı.

Benguet eyaletinde heyelan nedeniyle toprak altında kalan bir evde 4 kişi, ülkenin kuzeyindeki Baguio kenti ve Isabela eyaletinde de birer kişi yaşamını yitirdi.

Kısmen etkisini yitirmeye başlamasına karşın Doksuri Tayfunu'nun hızının saatte 214 kilometreye kadar etkili olabileceği belirtiliyor.

Cagayan Bölge Valisi Manuel Mamba, dün yaptığı açıklamada, kuzey bölgelerindeki en az 4 şehirde elektriklerin kesildiğini, kuraklık nedeniyle yıpranan mısır ve pirinç tarlalarının zarar görmesinden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Filipinler sahil güvenliğinden yapılan açıklamada ise yaklaşık 3 bin 800 yolcunun sefere çıkma yasağı uygulanan birçok limanda mahsur kaldığı bildirilmişti. Açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, sel sebebiyle evlerinde mahsur kalan kişileri botlar ve iplerle tahliye ettiği belirtilmişti.

Doksuri Tayfunu, Tayvan'da da etkili oluyor

Tayvan Merkezi İklim Bürosu (CWB) da tayfunun saatte 198 kilometre hızla bölgede etkili olduğunu açıklamıştı.

Doksuri Tayfunu'nun Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olması nedeniyle Kaohsiung ve Taitung şehirleri arasında tren seferleri durdurulmuştu.

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