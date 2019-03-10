Dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı ve tırmanması en zor dağlardan olması nedeniyle "Ölüm dağı" olarak anılan 8 bin 126 metre yükseklikteki Nanga Parbat'ta 24 Şubat'ta kaybolan dağcıları bulmak için yürütülen çalışmalara son verildi.

Sosyal medya hesabından dağcıların bulunmasıyla ilgili bilgileri paylaşan İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, "Üzülerek Nardi ve Ballard'ı arama çalışmalarının sonuna geldiğimizi bildiriyorum. Kurtarma ekipleri daha önce 5 bin 900 metredeki Mumeri Geçidi'nde görülen silüetlerin Nardi ve Ballard'a ait olduğunu doğruladı" ifadelerini kullandı.

"Cesetlerin alınması mümkün olmayacak"

Dağın tırmanması en güç ve daha önce hiç çıkılmamış noktasında bulunan cenazelerin buradan alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

İki dağcının kaybolduğuna dair bilgi 24 Şubat'ta gelmişti. Bu tarihte başlayan arama kurtarma çalışmaları hava şartları nedeniyle durdurulmuş, 4 Mart'ta tekrar başlamıştı.

İspanya'dan 4, Pakistan'dan ise 1 dağcının katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında önce kayıp dağcıların kar altında kalmış çadırlarına ulaşılmış, 7 Mart'ta ise Mumeri Geçidi'nde iki insan silüeti görülmüştü.

Helikopter ve görüş ekipmanları bulunmadığı için bu silüetlerin kayıp dağcılara ait olduğu ise doğrulanamamıştı.

Annesi de Pakistan'ın K2 zirvesine tırmanırken yaşamını yitirmişti

İngiliz Ballard'ın annesi ünlü dağcı Alison Hargreaves de yine Pakistan'ın K2 zirvesine tırmanırken 1995'te hayatını kaybetmişti.

Nanga Parbat'a ilk başarılı tırmanış 2016 yılında gerçekleşmişti. Bu yıldan sonra yapılan tırmanma çalışmaları ya iptal edildi ya da dağcıların ölümüyle sonuçlandı. Dağda 2017 yılında 1 İspanyol ve 1 Arjantinli dağcı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA