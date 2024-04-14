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Dünya
AA 14.04.2024 14:55

İngiliz jetlerinin, İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğü doğrulandı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jetlerinin İran'a ait birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü teyit etti.

İngiliz jetlerinin, İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğü doğrulandı

Sunak, sosyal medya platformu X'ten İran'ın İsrail'e hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, bunu "tehlikeli ve gereksiz tırmanış" olarak niteleyerek, en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Ülkesinin, İran'ın saldırısını engellemek amacıyla uluslararası koordineli çabada yer aldığı bilgisini paylaşan Sunak, "İngiltere'nin de katıldığı uluslararası koordineli çaba sayesinde bu füzelerin neredeyse tamamı engellenerek sadece İsrail'de değil, Ürdün gibi komşu ülkelerde de hayat kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Sunak, RAF'ın bölgeye ilave uçaklar gönderdiğini doğrulayarak, "Uçaklarımızın bir dizi İran saldırı uçağını düşürdüğünü teyit edebilirim." açıklamasını yaptı.

Başbakan Sunak, halihazırda soğukkanlılığın hakim olmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, ülkesinin durumu yatıştırmak için müttefikleriyle çalışacağını kaydetti.

İngiltere, RAF'a ait ilave jetleri Orta Doğu'ya konuşlandırdığını açıklamıştı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, dün İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, RAF'a ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdıklarını duyurmuştu.

İngiliz Sky News televizyonu da kaynaklarına dayandırdığı haberinde, RAF jetlerinin İsrail'in savunmasında görev aldığını belirtmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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