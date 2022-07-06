Skandallar, ekonomideki durum, güven eksikliği...

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye bakanı Rishi Sunak başı çekti...

Bakan, bakan yardımcılarının ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekillerinin istifaları art arda geldi.

İstifa dilekçesini verenler, güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay; Maliye Bakanlığı'na da Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

"Hükümet kriz anında bırakıp gitmemeli"

İstifalar gelmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda soruları yanıtladı.

Johnson, "hükümet kriz anında bırakıp gitmemeli" ifadesini kullandı.

Hükümetin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse, o zaman istifa edeceğini söyleyen Johnson, pes etmeyeceğini vurguladı ve "Bir planımız var ve onu yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Michael Gove görevden alındı

Parlamentoda Komite'nin sorularını da yanıtlayan Johnson burada da görevi bırakmayacağını söyledi ve "Bu ülkenin en son ihtiyaç duyduğu şey, seçimdir." ifadelerini kullandı.

İstifa etmeyeceğini açıklayan Johnson kabinedeki en kıdemli bakanlardan biri olan Kalkınma Bakanı Michael Gove'u görevden aldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Parlamento Meydanında Başbakan Boris Johnson karşıtı protesto düzenlendi.

Protestocular Johnson'u istifaya çağırdı.