İngiltere hükümeti Zelenskiy'e suikast hazırlığında olduğu gerekçesiyle Rusya bağlantılı paralı asker grubu Wagner'e getirilen yaptırımları duyurdu.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast düzenlemesi için paralı asker grubunu görevlendirdiğine inanıldığı vurgulandı.



İddiaya ilişkin kanıt veya daha fazla ayrıntı verilmedi.