Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiliz Hükümeti: Rus paralı askerleri Zelenskiy'e suikast peşinde
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast düzenleneceği iddiaları yeniden gündemde. İngiltere, Rus paralı asker şirketi Wagner'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Paralı askerlerin Zelenskiy'e suikast düzenlemek için görevlendirildiği aktarıldı.
İngiltere hükümeti Zelenskiy'e suikast hazırlığında olduğu gerekçesiyle Rusya bağlantılı paralı asker grubu Wagner'e getirilen yaptırımları duyurdu.
Yapılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast düzenlemesi için paralı asker grubunu görevlendirdiğine inanıldığı vurgulandı.
İddiaya ilişkin kanıt veya daha fazla ayrıntı verilmedi.
İngiliz basını daha önce de Zelenskiy'nin Wagner grubuna bağlı paralı askerlerin hedefinde olduğu iddiasını gündeme taşımıştı.
Savaşın başından bu yana Ukrayna lideri Zelenskiy de Rusya'nın bir numaralı hedefinin kendisi olduğunu öne sürmüştü.
Rusya ise Zelenskiy'e suikast iddialarını “Batı medyasının ciddi bir psikozu” olarak tanımladı.
Moskova yönetimi, Wagner grubu ile bağlantılı olduğunu da yalanlıyor.
Avrupalı güvenlik yetkilileri şubat ayında Wagner'e bağlı yüzlerce paralı askerin Ukrayna'nın doğusuna geçtiğini söylemişti.
İngiltere, AB ve ABD Wagner grubu ile bağlantılı kişilere halihazırda yaptırımlar uyguluyor.
Wagner Grubunun, Libya ve Suriye başta olmak üzere bir çok ülkede faaliyet gösterdiği biliniyor.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy İngiltere
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