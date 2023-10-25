İngiliz hükümeti: Halihazırda Gazze'de ateşkesi desteklemiyoruz

Başbakanlık Sözcüsü, Londra'daki yabancı gazetecilere yönelik basın brifinginde soruları yanıtladı.

Sözcü, İngiltere'nin Gazze'de ateşkes çağrısında bulunup bulunmayacağı yönündeki sorulara, İngiltere'nin İsrail'e olan desteğini yineleyerek cevap verdi.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen sözcü, "Bu konudaki tutumumuz değişmez ancak en başından beri İngiliz vatandaşlarının Gazze'den ayrılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini söyledik" dedi.

Sözcü, "İngiltere hükümetinin ateşkes çağrısı yapması için nelerin yaşanması gerekiyor?" sorusuna da "Ateşkes şu anda sadece Hamas'a hizmet eder" karşılığını verdi.

Başbakanlık Sözcüsü, ABD'nin de bu yönde düşündüğünü vurgulayarak, "Şu anda bizim ve ABD'nin görüşü, tam bir ateşkesin Hamas'a yardım edeceği yönünde. Bu da bizim şu an desteklediğimiz bir şey değil." diye konuştu.

"İstihbarat değerlendirmelerimizin detaylarını yayınlamamamız standart bir uygulama"

Sözcü, "İngiliz medyası dahil birçok bağımsız analiz, El-Ahli Hastanesini vuran füzenin Hamas'a ait olmadığını ortaya koydu. Başbakan Sunak ise hastanedeki patlamanın 'muhtemelen' Gazze'den atılan füzeden kaynaklandığını söyledi. Başbakanın bu değerlendirmeyi yapmasına yol açan kanıtlar nelerdir ve bu kanıtları kamuoyuyla paylaşacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başbakan'ın (Rishi Sunak) pazartesi günü teyit ettiği üzere istihbarat kurumlarımız hastanenin maruz kaldığı saldırının Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirmektedir ve istihbarat değerlendirmelerimizin detaylarını yayınlamamamız standart bir uygulamadır, ancak bunlar son derece hassas kaynaklardan açık kaynaklara kadar bir dizi kaynaktan elde edilmektedir. Ayrıca, uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışarak aramızda istihbarat paylaşımında bulunduk ve hem değerlendirmelerimiz hem de istihbarat yayınlama yaklaşımımız müttefiklerimizle aynı doğrultudadır."

"BM Genel Sekreterinin nitelendirmesine katılmıyoruz"

Sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünkü konuşmasında kullandığı "Hamas'ın saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız." ifadesine ilişkin İngiliz hükümetinin pozisyonu sorulduğunda da "Genel Sekreter'in nitelendirmesine katılmıyoruz. Hamas'ın nefret ve ideolojiden kaynaklanan barbarca tutumunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağı konusunda çok netiz." dedi.

Başbakan Sunak, defalarca sorulan ateşkes sorularını yanıtsız bıraktı

İngiltere Başbakanı Sunak da parlamentoda haftalık düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

İskoç milletvekili Mhairi Black'in, "Başbakanın insani ateşkes çağrısı yapması için durumun ne kadar kötüye gitmesi gerek?" sorusuna cevaben Sunak, "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu" söyledi ve belirli durumlarda "ateşkesten farklı olarak belirli duraklamalar" gerektiğini ifade etti.

Rishi Sunak, Gazze'de artan çocuk ölümleri karşısında ateşkes çağrılarına katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise "Bu çatışmanın sorumlusu Hamas ve İsrail'in kendisini BM Şartında da açıkça belirtildiği şekilde savunma hakkı var. İsrail'i uluslararası hukuka uyma konusunda uyarmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Sunak, milletvekili Colum Eastwood'un, "Ne zaman ateşkes çağrısı yapacaksınız? İsrail'i ne zaman Gazzelilere karşı işlediği toplu cezalandırmayı durdurmaya çağıracaksınız?" sorusunda da ateşkes konusuna değinmeden İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğu cevabını verdi.

İşçi Partili Yasmin Qureshi de ailesi Gazze'de bulunan kendi seçim bölgesindeki bir vatandaştan gelen e-postayı okudu ve "Ateşkes çağrısı için daha ne kadar masumun ölmesi gerekiyor?" diye sordu.

Sunak, bu soruya karşılık da "Filistinlileri de desteklememiz gerekiyor çünkü onlar da Hamas'ın kurbanı. Hamas masumları kalkan olarak kullanıyor. Ölen tüm masum canlar için yas tutuyoruz. Gazze'ye daha fazla ve daha hızlı insani yardım götürebilmek için elimizden gelen en yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

İngiliz Bakan Jenrick: "Ateşkes istemiyoruz"

İngiltere'nin Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick de Sky News'te katıldığı programda, kendisine yöneltilen ateşkes çağrısına ilişkin soruları ısrarla yanıtsız bıraktı.

İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyleyen Jenrick'e, BM Genel Sekreteri Guterres'in "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor" ifadesi de soruldu. Jenrick, bu soruya da İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yanıtını verdi.

Guterres'in Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği yönündeki ifadesine değinen Jenrick, "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşünmüyoruz. Uluslararası hukuka göre bir milletin kendini açıkça savunma hakkı var" diye konuştu.

İngiltere'nin ateşkese yönelik tutumunu değerlendiren Jenrick, "Bir ateşkes istemiyoruz. Ülkenizi ve halkınızı yok etmekte kararlı olan bir terör örgütüyle bu ortamda anlaşmaya varmak çok zor, hatta imkansızdır." ifadesini kullandı.