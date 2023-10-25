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Dünya
AA 25.10.2023 22:13

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'i eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'i eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek verdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'i eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi
[Fotograf: AFP]

Brüksel'de bulunan Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'i eleştiren sözlerinin, "dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak" olduğunu ifade etti.

Sanchez, "BM Genel Sekreteri'ne, İspanya hükümeti ve İspanyol toplumunun çoğunluğu adına destek ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yaptığı şey, dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak, yardımın Gazze Şeridi'ne girebilmesi için insani bir ateşkes istemek, bu insani felaketi, insanların gelişigüzel öldürülmesini ve insanların çektiği acıları durdurmaktır." dedi.

İspanya Başbakanı, dünya liderlerinin Guterres'e destek olması gerektiğini ifade ederek, "Bir şekilde hepimiz, bu ciddi krizi çözüme kavuşturacak diplomatik bir yol bulabiliriz. Gazze'ye insani yardımın acil, sistematik, kalıcı ve olağanüstü ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde girişine izin veren insani bir ateşkes olmalı." çağrısında bulundu.

Guterres: Filistinliler 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor
Guterres: Filistinliler 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır" demişti.

Bu sözlerin ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri'nin istifasını istemiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.

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