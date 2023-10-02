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Dünya
AA 02.10.2023 12:20

İngiliz Eurofighter Typhoon savaş uçakları Polonya'ya ulaştı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

İngiliz Eurofighter Typhoon savaş uçakları Polonya'ya ulaştı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya'ya geldiğini kaydetti.

RAF'a bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını belirten Blaszczak, "İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.

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