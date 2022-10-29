Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, 27 Ekim'de yapılan operasyonda Dominik Cumhuriyeti yakınlarındaki bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildiği ve gemi imha edilmeden önce üç mürettebat gözaltına alındı.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 28 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. ​​​​​​​

Operasyonda geminin imha edilmesiyle topçuluk eğitimi de verildi. Gemi imha edilerek kokainin yasadışı faaliyetlerde kullanılmamasını sağlandı.

ABD Sahil Güvenlik Güçleri de 26 Ekim'de Porto Riko yakınlarında 26 milyon dolar değerinde kokain ele geçirdiğini duyurmuştu.