İran ile ABD arasındaki gerilimin ardından, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in Tahran'da kısa süreliğine de olsa gözaltına alınması yeni bir diplomatik krizi ortaya çıkardı.

İngiliz büyükelçi, dün Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı ancak tören, atılan sloganlarla rejim karşıtı protestolara dönüştü. Macaire, "yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Büyükelçi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesi sonucu, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Yarım saat gözaltında tutuldu

Macaire, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterilere katıldığı yönündeki iddiayı reddetti. Düşürülen uçakta hayatını kaybedenleri anmak için orada bulunduğunu belirten İngiliz Büyükelçi, yarım saat gözaltında tutulduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Uluslararası hukukun açık bir ihlali

İngilitere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaşananlara tepki gösterdi. "Büyükelçimizin gerekçesiz ve açıklama olmadan tutuklanması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

ABD: İran diplomatların haklarına saygı duymalı

Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı Viyana Konvansiyonu'nu ihlal etmekle suçladı. Yapılan açıklamada, "Rejimi, tüm diplomatların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Serbest bırakılan İngiliz Büyükelçi, daha sonra gösterilere katıldığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran medyasında da İngiltere Büyükelçiliğinin önünde, büyükelçiliğin kapanması için gösteri düzenlendiğine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber