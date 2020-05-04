İngiliz parlamentosunun Standartlar Komitesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda hazırlanan bir raporda Burns’un babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Raporun İngiliz Başbakanlığına iletilmesinin ardından Devlet Bakanı Burns, bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.