Koronavirüsle mücadelede en kapsamlı küresel aşı ve tedavi kampanyası bugün başlıyor. Küresel Aşı Zirvesi'nde amaç; aşı, tedavi ve teşhis konularında uluslararası araştırmaları finanse etmek.

Asya, Orta Doğu ve Amerika kıtasından 11 ülkenin liderlerinin yer alacağı video konferansa, ABD, Çin, Hindistan ve Rusya katılmıyor. Bağışta bulunan ilk ülke ise İngiltere. Londra, kampanya kapsamında araştırma fonuna 388 milyon sterlin aktardı.

Küresel kampanya için atılacak bir sonraki adım da yine bugünkü zirvede açıklanacak.

Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olan küresel taahhüt etkinliği, Brüksel, Berlin ve Londra'dan canlı olarak yayınlanacak.