Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Küresel Aşı Zirvesi toplanıyor
[Fotoğraf: Getty]
Avrupa Birliği ve İngiltere ortaklığında başlatılacak olan Küresel Aşı Zirvesi için çok sayıda ülke ve kuruluş bir araya geliyor. Başlangıçta 7,5 milyar euronun toplanması hedefleniyor.
Koronavirüsle mücadelede en kapsamlı küresel aşı ve tedavi kampanyası bugün başlıyor. Küresel Aşı Zirvesi'nde amaç; aşı, tedavi ve teşhis konularında uluslararası araştırmaları finanse etmek.
Asya, Orta Doğu ve Amerika kıtasından 11 ülkenin liderlerinin yer alacağı video konferansa, ABD, Çin, Hindistan ve Rusya katılmıyor. Bağışta bulunan ilk ülke ise İngiltere. Londra, kampanya kapsamında araştırma fonuna 388 milyon sterlin aktardı.
Küresel kampanya için atılacak bir sonraki adım da yine bugünkü zirvede açıklanacak.
Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olan küresel taahhüt etkinliği, Brüksel, Berlin ve Londra'dan canlı olarak yayınlanacak.
Etiketler: Küresel Aşı Zirvesi koronavirüs İngiltere Avrupa BirliğiSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 14:31
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