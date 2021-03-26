IMF Sözcüsü Gerry Rice düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede hükümetin Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de yaşanan patlamanın ardından istifa etmesi ve siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden kurulamamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rice, ülkeyi mali krizden kurtaracak ekonomik reformların uygulanması için yeni Lübnan hükümetinin biran evvel kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

"Bağışçı ülkeler, hükümet kurulmadan Lübnan'a yardım eli uzatmayacak"

Lübnanlı siyasetçilerin, ülkeyi çöküşün eşiğine getiren yolsuzluk ve israfla mücadele etmesi gerektiğini belirten Rice, "Yabancı bağışçı ülkeler, (hükümet kurulmadan) borç batağına batmış olan Lübnan'a yardım eli uzatmayacak" dedi.

Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorlukların her zamankinden büyük olduğunu ve bir reform programına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Rice, IMF'nin halihazırda Lübnan'la bir program üzerinde görüşme yapmadığını ancak Maliye Bakanlığı ile devlete bağlı bazı oluşumlara teknik destek verdiğini kaydetti.