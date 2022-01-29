Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin 4'üncü madde konsültasyonunu tamamladı.

IMF'nin açıklamasında, "Çin'in toparlanması oldukça önde ancak dengeden yoksun ve ivme yavaşladı" değerlendirmesi yapıldı.

Ülkenin ekonomik toparlanmasındaki yavaşlamanın politika desteğinin hızla geri çekilmesine, başarılı aşı kampanyasına rağmen tekrarlayan COVID-19 salgınında tüketimin gecikmeli toparlanmasına ve gayrimenkul yatırımlarının yavaşlamasına bağlı olduğu belirtildi.

Makroekonomik politika desteğinin önemli ölçüde sıkılaştırılmasının da büyüme ivmesinin yavaşlamasına katkıda bulunduğu bildirildi.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesi bekleniyor

Geçen yıl yüzde 7,9 büyüdüğü tahmin edilen Çin ekonomisinin 2022'de yüzde 4,8 ve 2023'te yüzde 5,2 büyümesi beklendiği kaydedildi.

Çin'in yüksek kaliteli büyümesi için gerekli yapısal reformların temel alanlarda eşit olmayan şekilde ilerlediğine işaret edilen açıklamada, Çin'in iklim stratejisinin ayrıntılı eylem planlarının yayımlanmasıyla şekillenmeye başladığı ancak kilit sektör reformlarında çok az ilerleme kaydedildiği veya hiç ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Teknoloji sektörlerini hedefleyen düzenleyici politikaların ise rekabeti, tüketici gizliliğini ve veri yönetimini güçlendirmeyi amaçlarken politika belirsizliğini artırdığı bildirildi.