Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vladimir Zelenskiy, Emmanuel Macron ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Vladimir Zelenskiy ile Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusu hakkında telefon görüşmesi yaptı.
İki lider, Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve 26 Ocak'ta Paris'te yapılan toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Zelenskiy, diplomatik girişimler devam ettiği sürece gerginlik riskinin azalacağını vurguladı.
Ukrayna ile Fransa arasındaki ekonomik anlaşma ve projelerin de konuşulduğu görüşmede, ileride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Ukrayna
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