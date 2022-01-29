Vladimir Zelenskiy ile Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusu hakkında telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve 26 Ocak'ta Paris'te yapılan toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zelenskiy, diplomatik girişimler devam ettiği sürece gerginlik riskinin azalacağını vurguladı.

Ukrayna ile Fransa arasındaki ekonomik anlaşma ve projelerin de konuşulduğu görüşmede, ileride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.