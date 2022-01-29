ABD'nin "Köprüler Kenti" olarak bilinen Pittsburgh'da, üzerinde yolcu otobüsü ve çok sayıda aracın bulunduğu köprü çöktü.

10 kişi yaralanırken, gaz sızıntısı nedeniyle çevredeki evler tahliye edildi.

Bölgede hasar denetimi yapan ve yerel yetkililer ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, 2022 mali yılında köprülerin onarılması için 327 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Köprülerin onarılması ile ülkede ciddi bir değişim olacağını söyleyen Biden, "Pennsylvania'da 3 bin 300 köprü daha var. Bunların çoğu çöken bu köprü kadar eski ve bakımsız bir vaziyette. Ülke çapında içi 43 bin köprünün onarıma ihtiyacı var ve biz bunun için gereken parayı sağlıyoruz" dedi.