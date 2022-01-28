Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de gaz sızıntısından köprü çöktü
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin Pittsburgh şehrinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kenti ziyareti öncesinde çöktü. Üzerinde yolcu otobüsü ve çok sayıda aracın bulunduğu köprünün çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Gaz sızıntısı nedeniyle çevredeki evler tahliye edildi.
ABD'nin Pittsburgh şehrinde köprü, ABD Başkanı Joe Biden'ın kenti ziyareti öncesinde çöktü.
Biden'ın altyapı çalışmaları hakkında konuşma yapacağı belirtilmişti.
10 kişi yaralandı, evler tahliye ediliyor
Köprünün gaz sızıntısı nedeniyle çöktüğü duyuruldu. Polis ile kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.
İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, gaz sızıntısı nedeniyle çevredeki evler tahliye edildi.
Tehlikenin hala devam ettiği, bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durması gerektiği konusunda uyarıldığı ifade ediliyor.
Etiketler: ABD
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