Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da maden ocağında göçük: 9 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde yasa dışı faaliyet yürüten bir altın madeni ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cross River eyaletinin başkenti Calabar yakınlarındaki Biase bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.
Yetkililer, olay bölgesinde arama kurtarma çalışması başlattı.
Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin, yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı tahmin ediliyor.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de bu madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.
Son Haberler
- 02:50
- 02:40
- 02:58
- 02:29
- 02:52
Sıradaki Haber
Kuveyt, Irak uçuşlarını askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz