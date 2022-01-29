Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına, 28 Ocak'ta, 6 roketle saldırı gerçekleştirildi. Aprondaki boş sivil uçaklardan biri zarar gördü.

Bölgede yapılan araştırmalarda roketlerin fırlatıldığı araç, füze fırlatma rampası ve 3 adet roket bulundu. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı netlik kazanmadı.

Saldırı sonrasında Kuveyt Airways'den yazılı açıklama yapıldı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi'nin talimatları doğrultusunda, Irak seferlerinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Kararın, Irak'taki mevcut şartlar nedeniyle alındığı ve Sivil Havacılık Genel İdaresi'nden gelecek yeni talimatların kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.