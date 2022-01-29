Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB: Rusya Avrupalı bazı yetkililere giriş yasağı getirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Rus makamları Avrupa Birliği'nden ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koydu. Avrupa Birliği'nden bu karara karşılık verileceği açıklaması geldi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB kurumlarından ve üye ülkelerden "bilinmeyen sayıdaki" yetkiliye Rusya tarafından seyahat kısıtlaması getirildiği duyuruldu.
"AB, Rus makamlarının bu kararından üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kararın yasal dayanağının bulunmadığının altı çizildi.
AB'nin açıklamasında, "Bu kararın uygun karşılığı olacaktır. Rusya, bu kararla birlikte gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamak yerine Avrupa'da gerilim iklimini körüklemektedir." denildi.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya
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