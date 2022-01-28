Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da katolik rahip çocuklara cinsel istismardan tutuklandı
[Temsili fotoğraf: AA ]
Almanya'nın Köln kentinde çocuklara 33 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 70 yaşındaki Katolik rahip Hans U. tutuklandı.
Köln Bölge Mahkemesinde devam eden davada, Katolik rahip, 1993-1999 döneminde 7 ila 13 yaşları arasındaki üç yeğenine, 2011'de de reşit olmayan bir kız çocuğuna istismarda bulunmakla suçlanıyor.
Duruşmada, Katolik rahip, suçlamaları kabul etmezken, olayın kurbanları suç eylemlerinin detaylarını anlattı.
Başyargıç Christoph Kaufmann, çocuklara toplam 33 kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 70 yaşındaki Hans U'nun aynı suçu tekrar işleme ihtimali nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Hans U, duruşmanın ardından cezaevine sevk edildi.
Etiketler: Almanya
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