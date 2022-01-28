CTV News’in, Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) Trade Map verilerine dayanarak verdiği habere göre, Kanada, uyguladığı ve halen geçerli olan mevcut yaptırımlara rağmen Rusya ile arasındaki ticaret devam etti.

Verilere göre, 2020'de Kanada Rusya'dan 1,19 milyar dolardan fazla ithalat gerçekleştirirken, Rusya’ya da 617 milyon dolardan fazla mal ihraç etti. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,8 milyar doları buldu.

Nükleer reaktörler, makineler, helikopterler, uçaklar...

ITC'nin Ticaret Haritası, Kanada'nın 2020'de Rusya'ya ihracatının üçte birinin nükleer reaktörler, makineler, mekanik cihazlar ve kazanlar olmak üzere toplam 617 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Diğer önemli ihracatlar ise helikopterler ve uçaklar, uzay araçları ve tarım makineleri olarak kayıtlara girdi.

Bu arada Kanada'nın Rusya'dan 2020'de yaptığı toplam ithalatın yaklaşık dörtte biri mineral yakıtlar, yağlar ile gübreden oluştu. Kanada, gübre ithalatının yüzde 10'unu Rusya'dan karşılıyor.

Kırım'ın ilhakından dolayı 2014'ten beri yaptırım uygulanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, son basın toplantısında bir soruya cevap verirken, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunu Kanada’nın müttefikleri ile ele aldıklarını belirterek, "dünya ile hareket edeceklerini" açıklamıştı.

Kanada, Kırım’ı ilhak ettiği gerekçesiyle 2014'ten bu yana Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım uyguluyor.