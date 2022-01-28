Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da soğuk hava: Binlerce balık telef oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Yunanistan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle 370 bin çiftlik balığı telef oldu.
Yunan basınındaki haberlere göre, Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Igoumenitsa bölgesinde yer alan bir lagündeki balık çiftliğinde yetiştirilen yaklaşık 370 bin balık kötü hava koşulları nedeniyle öldü.
Su sıcaklığının sıfır dereceye düşmesinin ardından 12 türden binlerce balığın, rüzgar ile soğuk hava koşullarının aynı anda yaşanması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: Balıkçılık Yunanistan
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