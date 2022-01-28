Yunan basınındaki haberlere göre, Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Igoumenitsa bölgesinde yer alan bir lagündeki balık çiftliğinde yetiştirilen yaklaşık 370 bin balık kötü hava koşulları nedeniyle öldü.

Su sıcaklığının sıfır dereceye düşmesinin ardından 12 türden binlerce balığın, rüzgar ile soğuk hava koşullarının aynı anda yaşanması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.