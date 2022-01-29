Kolombiya-Venezuela sınırında birbirlerine üstünlük kurmak için çatışan örgütler, bölgede yaşayanların evlerini terk etmesine sebep oluyor.

Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmalardan kaçan 1486 kişi Arauca kentine göç etmek zorunda kaldı.

Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kentinde yerinden edilmiş kişileri ziyaret eden Kolombiya Ombudsman Ofisi Başkanı Carlos Camargo, yetkililerden insanları korumak için daha fazla çaba göstermelerini istedi.

34 kişi hayatını kaybetti

ELN ile eski FARC üyeleri arasında devam eden çatışmalarda 34 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Yerel makamlara göre ELN ve FARC muhalifleri, uyuşturucu kaçakçılığı işinde anlaşamadıkları için çatışıyor.

Kolombiya ve Venezuela'dan karşılıklı suçlamalar

Kolombiya, yasa dışı silahlı grupların komşu ülke Venezuela tarafından finanse edildiği ve korunduğu suçlamasında bulunurken, Venezuela tarafı Kolombiya'nın şiddeti körüklediğini belirtmişti.

27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e teslim eden FARC'ın eski yöneticisi Luciano Marin, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini savunarak yeniden silahlanacaklarını söylemişti.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin ikinci örgüt konumunda.