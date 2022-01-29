Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, 24 Ocak'ta siyasi faaliyetlerini durdurduğunu ilan etmişti. Bunun ardından Beha Hariri'den ülke siyasetine dahil olacağı sinyali geldi.

Beha Hariri, yerel medyaya yansıyan bir televizyon konuşmasında, "Dinimiz, ahlakımız ve aldığımız terbiye bize, Lübnan'ın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber etme sorumluluğu getiriyor" dedi.

"Babamın açtığı yoldan devam edeceğim"

Yakın zamanda ülkesine döneceğini söyleyen Hariri, Lübnan'ın egemenliğini işgalcilerden geri alma mücadelesine gireceklerini belirtti:

"Babamın açtığı yoldan devam edeceğim. Lübnan toplumunun herhangi bir bileşeninde yaşanacak bir boşlukla ilgili bir yıldırma ya da yanlış bilgilendirme sadece vatanın düşmanlarına hizmet eder."

Beha Hariri'nin aday olması bekleniyor

Beha Hariri, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere aday olacağı yönünde bir açıklamada bulunmadı ancak yerel basında bu yönde bilgiler yer alıyor.

Hizbullah'ı terörist olmakla suçlayan Hariri, partinin elindeki silahların tüm Lübnanlılar için tehlike oluşturduğunu söylemişti.