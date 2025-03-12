İklim zirvesi için Amazon'un koruma altındaki bölümünde ağaçları kestiler

Yetkililer, zirveye katılacak dünya liderleri ve 50 binden fazla kişinin ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan projeyi "sürdürülebilir" olarak nitelendiriyor.

Ancak bölge halkı ve çevreciler, Amazon’un ekolojik önemi nedeniyle inşaatın çevresel etkilerine tepkili.

Bölge halkı tepkili

Otoyolun yapıldığı alanın yanında yüksek ağaçların sıradığı yaşayan bir orman bulunurken, ağaç kesiminin yapıldığı alanlarda büyük tomruk yığınları oluştu.

Yolu yakın bir mesafede yaşayan Claudio Verequete, otoyol inşaatı nedeniyle açaçi hasadı yaparak elde ettiği gelirini kaybettiğini söyledi.

"Her şey yok edildi. Hasadımız kesildi, artık ailemizi geçindirecek gelirimiz yok" diyen Verequete, devlet yetkililerinden herhangi bir tazminat almadığını belirtti.

Bölgedeki bazı bilim insanları da yolun ekosistemi bölerek vahşi yaşamı olumsuz etkileyeceğini vurguluyor.

Üniversite hayvan hastanesinde çalışan Prof. Silvia Sardinha, "Deforestasyonun başladığı an kayıp yaşanır. Vahşi hayvanların rehabilite edilip doğaya salınması zorlaşacak. Çünkü karasal hayvanlar bir yandan diğer yana geçemeyecek, yaşam ve üreme alanları daralacak" ifadelerini kullandı.

Devlet yetkililerinden açıklama

Brezilya Devlet Başkanı ve çevre bakanı, COP30’un "Amazon’da yapılan ilk iklim zirvesi" olacağını belirterek, dünyaya bölgedeki koruma çalışmalarını anlatacaklarını söyledi.

Pará eyaleti altyapı sekreteri Adler Silveira ise yolun "sürdürülebilir bir otoyol" olduğunu ve "Belém’i modernleştireceğini" dile getirdi. Yolun, yaban hayatı geçişleri, bisiklet yolları ve güneş enerjisiyle aydınlatma sistemleri ile donatılacağını belirtti.

Ekonomik fırsatlar ve çevresel kaygılar

Belem'in açık hava pazarlarındaki bazı esnaflar, şehrin gelişmesi ve ticaretin canlanması için bu projeyi olumlu buluyor.

Ancak bölge sakinleri, inşaatların uzun vadede daha fazla ormansızlaşma getirebileceği konusunda endişeli.

Bazı eleştirmenler ise COP30 gibi zirvelerin binlerce insanı bölgeye getirerek altyapı ihtiyacını artırdığını ve dolayısıyla çevresel amacının zedelendiğini dile getiriyor.