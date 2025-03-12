Felçli adam sadece düşünerek robot kolu kontrol etti

Yapay zeka destekli beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sayesinde, hasta elini hareket ettiriyormuş gibi düşündüğünde, robot kolu nesneleri tutup kaldırarak onun düşüncelerini gerçeğe dönüştürdü.

Bu sistem, önceki teknolojilerden farklı olarak yedi ay boyunca kesintisiz çalışmayı başardı. Daha önce bu tür cihazlar en fazla birkaç gün içinde işlevini kaybediyordu.

Beyin-bilgisayar arayüzü nasıl çalışıyor?

Felç geçiren hastanın beynine, düşünce sinyallerini algılayan küçük sensörler yerleştirildi. Hasta elini hareket ettirmeyi hayal ettiğinde, sensörler bu beyin sinyallerini yakaladı.

Yapay zeka, bu sinyalleri işleyerek robot kolun hareket etmesini sağladı. İlk başta hareketler net değildi, bu yüzden hasta önce sanaldaki bir robot kol üzerinde pratik yaptı.

Eğitimin ardından gerçek robot kolu hassas şekilde kontrol etmeyi başardı. Bu sayede hasta: Nesneleri kavrayıp kaldırabildi, dolabı açıp bardak almayı başardı, bardağı su sebiline tutarak doldurdu.

Felçliler için büyük umut

Araştırmayı yöneten Dr. Karunesh Ganguly, sistemin zamanla daha da geliştirileceğini ve hastaların evlerinde kullanabileceği hale getirileceğini belirtti.

Bu teknoloji, felçli bireylerin kendi başlarına yemek yemesi, su içmesi, hatta günlük işlerini yapabilmesi için devrim niteliğinde bir adım olabilir. Ganguly bu konuda oldukça iyimser:

"Artık bu sistemin nasıl çalıştığını biliyoruz ve gerçekten işe yarayacağına inanıyorum"

Felçli bireyler için sadece düşünce gücüyle hareket edebilen protezler artık hayal değil!