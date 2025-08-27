Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 27.08.2025 09:41

İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu

Uluslararası bir keşif ekibi, Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde yaptığı araştırmada İkinci Dünya Savaşı’na ait 13 savaş gemisinin enkazını görüntüledi.

İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu

Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük çalışmada daha önce belgelenmemiş dört gemi ilk kez görüntülendi.

Bunlar arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki de yer aldı. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlüklü olarak kayda geçti.

Yeni teknolojiyle deniz araştırması

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu ve çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirledi.

Iron Bottom Sound, Ağustos–Aralık 1942 arasında beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111’den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Enkazların önemli bir kısmı hâlâ bulunamadı.

ABD Donanması Deniz Tarihi ve Miras Komutanlığı Direktörü Samuel J. Cox, araştırmayı “her iki taraftan denizcilerin cesaretini ve fedakarlığını hatırlatma fırsatı” olarak nitelendirdi.

Cox, bu keşiflerin tarihsel bilgiyi artıracağını ve kaybedilenlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Araştırma kapsamında 138 saatten fazla dalış yayını NautilusLive.org üzerinden canlı yayınlandı.

Milyonlarca kişi, aralarında gaziler ve tarihçilerin de bulunduğu uluslararası uzmanlarla birlikte çalışmaları eş zamanlı takip etti.

ETİKETLER
Keşif Araştırma Bilimsel Araştırma Gemi
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 66,65 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
Microsoft'un genel merkezinde toplanan göstericiler, şirketin İsrail ordusuyla iş birliğini protesto etti
10:08
Borsa güne yükselişle başladı
10:05
Altının gramı 4 bin 457 liradan işlem görüyor
10:03
Vietnam'da Kajiki Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
10:03
Mardin'de halk otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
09:57
Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 30 kişi yaşamını yitirdi
Çakmak Barajı'nın havzası Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
Çakmak Barajı'nın havzası Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ