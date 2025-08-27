İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan gemiler bulundu

Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük çalışmada daha önce belgelenmemiş dört gemi ilk kez görüntülendi.

Bunlar arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki de yer aldı. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlüklü olarak kayda geçti.

Yeni teknolojiyle deniz araştırması

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu ve çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirledi.

Iron Bottom Sound, Ağustos–Aralık 1942 arasında beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111’den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Enkazların önemli bir kısmı hâlâ bulunamadı.

ABD Donanması Deniz Tarihi ve Miras Komutanlığı Direktörü Samuel J. Cox, araştırmayı “her iki taraftan denizcilerin cesaretini ve fedakarlığını hatırlatma fırsatı” olarak nitelendirdi.

Cox, bu keşiflerin tarihsel bilgiyi artıracağını ve kaybedilenlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Araştırma kapsamında 138 saatten fazla dalış yayını NautilusLive.org üzerinden canlı yayınlandı.

Milyonlarca kişi, aralarında gaziler ve tarihçilerin de bulunduğu uluslararası uzmanlarla birlikte çalışmaları eş zamanlı takip etti.