"Türkiye'nin operasyonlarının sebebi PKK'nın Irak'taki illegal varlığıdır"

Türkiye'nin bölgedeki haklı müdahalelerini, IKBY Hükümet Sözcüsü bu sözlerle dile getirdi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, PKK’nın yasa dışı varlığı nedeniyle yapıldığını söyleyen Adil, "PKK ne bu bölgeyi, ne hükümetini, ne de otoritesini kabul etmektedir" dedi.

"Örgütün amacı bölgeyi zayıflatmak"

"PKK, Sincar ve Kandil'de ne yapıyor?" diyen Adil, terör örgütünün bölgeye verdiği zarara değindi.

Terör örgütünün, bölge halkını çok zor bir duruma düşürdüğünü ifade eden Adil, yüzlerce köyün boşaltıldığını, halkın evsiz kaldığını söyledi.

IKBY sözcüsü, terör örgütünün amacının bölgeyi zayıflatmak olduğuna dikkati çekti.

