IKBY Sağlık Bakanlığınca paylaşılan COVİD-19'a ilişkin son bilgilere göre, Süleymaniye vilayetinde 4 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Süleymaniye, Duhok, Erbil ve Halepçe vilayetlerinden oluşan bölgede 107 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1196'ya çıktı.

IKBY'de normalleşme sürecinde gelen ikinci dalga

Erbil yönetimi, 11 Mayıs'ta bölgede virüs kaynaklı yeni ölüm ve vakaların yaşanmaması üzerine mart ve nisanda uygulamaya konulan sıkı tedbirleri hafifleterek tüm restoran, cami ve marketlerin yeniden açılmasına karar vermişti.

IKBY'de normalleşme sürecinden önce sıkı tedbirlerin alındığı şubat, mart ve nisan aylarındaki ölü sayısı 4 iken, 11 Mayıs'ta başlatılan normalleşme sürecinde ölü sayısı hızla yükseldi.