İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'da sel ve toprak kaymasından etkilenen Somali, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'nın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Useymin, "Sağanak yağışın neden olduğu sel ve toprak kayması, Somali, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'da büyük çapta hasara ve çok sayıda can kaybına yol açarak, bölgede yaşayan halkın zorunlu göç etmesine neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım kuruluşları ve İİT üyesi ülkeleri selden zarar gören Afrika ülkelerine insani yardım yapmaya davet eden Useymin, bu ülkelerdeki sel ve toprak kaymasının ölümcül bir felaket halini aldığını vurguladı.

Orta Afrika'da sel ve toprak kayması

Orta Afrika bölgesinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sebebiyle Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Kamerun'a 30 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kamerun basınında yer alan haberlerde de ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA