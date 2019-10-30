Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, "İpek Yolu'nu açıp çalışmak için Türkiye ve Rusya'ya elleri mahkum, yani bölgedeki topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu herhalde en iyi şimdi bu yoldan geçmek isteyenler anlamıştır." dedi.

Çetin, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür, Ekonomi ve Güvenlik Boyutlarıyla Stratejik Bir Köprü Olarak İpek Yolu ve Trabzon" konulu panelde, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" ile İpek Yolu'nun geçmişine ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Batılı ülkelerin, dünyanın doğusundaki ülkelere yıllardır uyguladığı tutuma dikkati çeken Çetin, "Batı sürekli saldırıp, doğunun kaynaklarını sömürüp kendine götürmek istiyordu. Bunu başardı da. Ne yaptı? İçeride elemanlar buldu, onlara maaşlar ödedi ve propaganda yaptı. Batıyı film ve çeşitli yollarla sevdirdi, herkes batı yanlısı oldu, batının kendi ülkelerini sömürmesine neredeyse yeşil ışık yaktı ama artık cin şişeden çıktı. Bu cini kimse geriye sokamayacak, yani artık doğu gözünü açmıştır, kendi kaynaklarını batıya, ABD'ye ya da başka tefeciye, faizciye, kendi bölgesinde savaş çıkartmak isteyen hainlere fırsat vermeyecektir." diye konuştu.

Çetin, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" için 1,5 trilyon dolar harcadığının altını çizerek, projenin toplam maliyetini de 8 trilyon dolar olarak hesapladıklarını söyledi.

Çetin, "İpek Yolu'nu açıp çalışmak için Türkiye ve Rusya'ya elleri mahkum yani bölgedeki topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu herhalde en iyi şimdi bu yoldan geçmek isteyenler anlamıştır." ifadesini kullandı. Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bizim topraklarımızdan transit geçip Londra'ya varacaksa bizi kullanıp geçecek. Hem Rusya için bu geçerli hem bizim için geçerli dolayısıyla burada zurnanın zırt dediği yer yani doğu, batının üzerine yürüyor. Burada Türklerin tekrar sahneye çıkışı, aynen o tarihi filmde konuşulduğu gibi 'Ben bu oyunu bozarım' dercesine çıkışı burada yeniden görülmektedir. Gerçekten de Türkiye, Rusya jeopolitik konumu itibarıyla bu oyunu bozuyor. Şimdi doğunun, batı üzerine yürüyüşünde bu yollar yapıldı. Bu yollara 1,5 trilyon dolarını bulup harcadılar, geriye kalan 5-6 trilyon dolarının da bulunup harcanması beklenirken 'Türkiye nasıl istifade edecek, nereden para bulacak?' denildi."

"Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum"

Çetin, Türkiye'nin, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'ndan her geçen metreküpten para alacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğer biz her metreküp için para alacaksak aynen boru hattı gibi, Bir Kuşak Bir Yolun da geçtiği her şeyden uçandan, kaçandan, yürüyenden para alacağız. Bu mallardan yeni vergi sistemi ile kilo ile geçenden kilo, tonla geçenden ton, metreküple geçenden metreküp parası alırız. Türkiye, Rusya eğer hakkı olan jeopolitik vergiyi almazsa bunu da onlara bırakmayacaktır. Çin'in ve Londra'nın da bizim mahalleden geçmekten başka şansı yok. İşte bu noktada, jeopolitik konumumuzdan dolayı tarihte yediğimiz kazıkların acısını çıkartmak için fırsat bulmuş durumdayız."

Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Özellikle günümüzde, 'İşin siyasi boyutuna her ne kadar girmiyoruz' desek de bizim olduğumuz yerde siyaset olmaz mı? Var, onun için şöyle diyeceğiz ki bugün itibarıyla eleştirilse de şunu ya da bunu söyleseler de Sayın Devlet Başkanı Erdoğan'ın doğru direnişi ve batıya karşı duruşu konusunda gösterdiği pozisyon, şimdiye kadar gösterilmiş en görkemli pozisyondur. İşte bundan ötürü özellikle kamuoyunda çeşitli spekülasyonlarla kötü gösterilmek istenen Hazine ve Maliye Bakanımız, sizlerin de kıymetli hemşehrisi Berat Bey de Sayın Devlet Başkanımız Erdoğan da özellikle asıl savaşı bu noktada verip bunun için büyük mücadele göstermektedirler, haberiniz olsun."

"Proje, ülke insanının refahını 3-4 misli artıracak nitelikte"

Uluslararası Tahkim Hakimi Hasan Türksel ise Türkiye'nin, Türk devletleriyle beraber bir organizasyona girmemesi için hep dış güçler tarafından sorunlar yaratıldığını söyledi.

Türkiye'de geçmiş yıllarda ortaya konulan oyunları çeşitli örneklerle anlatan Türksel, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar Avrasya ve İpek Yolu'nu düşünmememiz için her şeyi yaptılar. Sağcıyı solcuya, Alevi'yi Sünni'ye, Kürt'ü Türk'e vurdurttular, amaç sağlıklı düşünmemek, amaç akademisyenlerimizi, paşalarımızı, askerimizi, siyasetçilerimizi iç politikamızı düşünmekten, dış politikamızı düşünemeyecek hale getirmekti. Bilhassa İpek Yolu ve Avrasya Projesi'ne gitmememiz için ellerinden geleni yaptılar. 100 yıl boyunca sorun yarattılar, 69 ülkenin 25 katrilyonluk yıllık milli gelirinden pay almamamız için her şeyi yaptılar."

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de İpek Yolu'nun Türkiye'ye çok büyük gelir sağlayacak bir proje olduğunu belirterek, bu nedenle de Türkiye'nin bu projeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Projenin, ülke insanının refahını 3-4 misli artıracak nitelikte olduğuna dikkati çeken Pekin, "Bu projeyi çok iyi, çok dikkatli çalışmamız lazım. Aksi takdirde sanayi devrimini nasıl atladıysak, bu devrimi de atlarız ve o zaman yine '100 yıl, 200 yıl daha geride kaldık' diye kendi kendimize hayıflanırız. Onun için bu konuyu hep birlikte ciddiye alalım." dedi.

Moderatörlüğünü Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun yaptığı panel, konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA