Harekatta savunma alanında literatüre girecek ilkler yaşandı. İlk kez İHA ve SİHA'lar sürü halinde topçu birlikleri ile koordineli şekilde rejim hedeflerini vurdu.

SİHA'lar toplu halde havalandı. Rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. İdlib'de rejime yönelik operasyon, savunma literatürlerine girdi..

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de kapalı hava sahası engelini insansız hava araçları ile aştı. Silahsız İHA'lara ek olarak sürü halde havalanan Silahlı Bayraktar TB2 ve ANKA-S'ler bölgede Mehmetçiğe büyük üstünlük sağladı.

Silahlı İHA'lar sürü halinde havalandı. Belirlenen hedeflere kilitlendi. Topçu birlikleri ile koordineli bir şekilde İdlib ve Halep bölgesinde stratejik hedefler tek tek imha edildi.

Etkili harp başlığına sahip SİHA'larla yapılan hava taarruzları Mehmetçiğin karadan gerçekleştirdiği operasyonlarda elini güçlendirdi.

İHA ve SİHA'lar sayesinde TSK unsurlarına havadan gerçekleşebilecek olası saldırı ihtimali de en aza indi.