Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.