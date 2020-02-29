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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika Kuzey Irak metina gara terör operasyonuSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:09
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