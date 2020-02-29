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İran'da koronavirüsten 9 kişi daha öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'daki toplam ölü sayısının 43'e, enfekte kişi sayısının ise 593'e yükseldiği belirtildi.
Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülkede okullar salı gününe kadar tatil edilmişti.
Basın toplantısına virüs düzenlemesi
Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü, haftalık basın toplantısını koronavirüs sebebiyle internet üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortayan çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 933'e, toplam vaka sayısı ise 85 bin 406'ya yükseldi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:38
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