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Taliban üyelerine "saldırıda bulunmayın" emri
Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, örgüt üyelerine, ABD ile yapılması planlanan barış anlaşmasının öncesinde herhangi bir saldırı girişiminde bulunulmaması talimatının verildiğini açıkladı.
Afganistan'ın "mutluluğu" için bu çağrıda bulunduğunu ifade eden Mücahid, "Buradaki en önemli şey, ABD'nin barış anlaşması sürecinde verdiği sözleri tutması" diye konuştu.
Mücahid, yabancı hava kuvvetlerinin Taliban bölgelerinde yaptığı uçuşları ise "rahatsız edici" ve "provokatif" olarak nitelendirdi.
Taraflar Doha'da görüşecek
ABD ile Taliban arasında yaklaşık bir yıldır yürütülen sürecin bugün Katar’ın başkenti Doha’da imzalanacak barış anlaşmasıyla nihayete erdirilmesi planlanıyor.
Bu amaçla 31 Taliban üyesinin sabah saatlerinde Katar'a ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.
Söz konusu anlaşmanın imza törenine 30 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor.
Etiketler: taliban barış görüşmeleri taliban AfganistanSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:57
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